2021 Alanya Alaaddin Keykubat Üni. İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puan | 110550186

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 110550186 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi , Devlet , İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü , Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 216,68272

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 1344898

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110550186

ÜNİVERSİTE: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

FAKÜLTE: Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 216,68272

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1344898

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 217,15524

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1320029

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: Doldu-21