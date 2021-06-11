2021 Alanya Alaaddin Keykubat Üni. Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110570075

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 110570075 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi , Devlet , Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü , Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 82 kişi yerleşmiştir.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 202,91324

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Tavan Puan: ---

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1537583

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110570075

ÜNİVERSİTE: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

FAKÜLTE: Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 202,91324

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1537583

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 204,34554

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1507422

Kontenjan 2019: 80+2

Yerleşen 2019: Doldu-82