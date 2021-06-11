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2021 Alanya Alaaddin Keykubat Üni. Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110550105

110550105 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Alanya Alaaddin Keykubat Üni. Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110550105

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya  ilinde bulunan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi     Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Yüksekokulu   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü tercih kod numarası 110550105 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi   , Devlet , Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü , Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü kontenjanı 100+3 kişidir. 2020 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 103 kişi yerleşmiştir.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Taban Puanı: 222,04919

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Tavan Puan: ---

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Başarı Sıralaması: 1273084

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110550105   

ÜNİVERSİTE: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi  

FAKÜLTE: Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 222,04919

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1273084

Kontenjan 2020 – 2021 : 100+3

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 103

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218,99929

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1294200

Kontenjan 2019:  100+3

Yerleşen 2019: Doldu-103

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