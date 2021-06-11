2021 Alanya Alaaddin Keykubat Üni. Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110550105
110550105 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 110550105 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi , Devlet , Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü , Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 100+3 kişidir. 2020 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 103 kişi yerleşmiştir.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 222,04919
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Tavan Puan: ---
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1273084
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110550105
ÜNİVERSİTE: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
FAKÜLTE: Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 222,04919
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1273084
Kontenjan 2020 – 2021 : 100+3
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 103
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 218,99929
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1294200
Kontenjan 2019: 100+3
Yerleşen 2019: Doldu-103