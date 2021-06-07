2021 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110550123

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İkram Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu İkram Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 110550123 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi , Devlet , İkram Hizmetleri Bölümü , Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İkram Hizmetleri Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında İkram Hizmetleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 26 kişi yerleşmiştir.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 188,97643

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü Tavan Puan: ---

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü Başarı Sıralaması: 1707869

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110550123

ÜNİVERSİTE: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

FAKÜLTE: Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 188,97643

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1707869

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 26

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 185,989

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1734281

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: Doldu-21