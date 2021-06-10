2021 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110590044

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tapu ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu Tapu ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 110590044 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi , Devlet , Tapu ve Kadastro Bölümü , Akseki Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tapu ve Kadastro Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Tapu ve Kadastro Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 255,12134

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Tavan Puan: ---

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Başarı Sıralaması: 869731

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110590044

ÜNİVERSİTE: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

FAKÜLTE: Akseki Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 255,12134

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 869731

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251,925

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 854773

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41