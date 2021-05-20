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2021 Altınbaş Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202990169

202990169 | Altınbaş Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Altınbaş Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Altınbaş Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202990169

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Altınbaş Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Altınbaş Üniversitesi   Uygulamalı Bilimler Fakültesi   Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Altınbaş Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 202990169 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Altınbaş Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Altınbaş Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Altınbaş Üniversitesi , Vakıf , Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü , Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 27+0 kişidir. 2020 yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümüne 25 kişi yerleşmiştir.

Altınbaş Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Altınbaş Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü Tavan Puan: 308,68869

Altınbaş Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202990169   

ÜNİVERSİTE: Altınbaş Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 308,68869

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 27+0

Yerleşen 2020 – 2021: 25

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  27+0

Yerleşen 2019: 17

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  27+0

Yerleşen 2018 : 23

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2017 :  20+0

Yerleşen 2017 : 16

taban-puan.jpg

Altınbaş Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Altınbaş Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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