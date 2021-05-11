2021 Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 202910648
202910648 | Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 202910648 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Altınbaş Üniversitesi , Vakıf , İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü kontenjanı 34+0 kişidir. 2020 yılında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne 34 kişi yerleşmiştir.
Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 226,9022
Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Tavan Puan: 265,74838
Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 794155
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202910648
ÜNİVERSİTE: Altınbaş Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 226,9022
Tavan Puan: 265,74838
Başarı Sıralaması: 794155
Kontenjan 2020 – 2021 : 34+0
Yerleşen 2020 – 2021: 34
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 271,57375
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 26+0
Yerleşen 2019: 24
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 270,08248
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 46+0
Yerleşen 2018 : 19
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 283,33169
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2017 : 46+0
Yerleşen 2017 : 43
Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.