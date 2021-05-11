2021 Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 202910648

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 202910648 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Altınbaş Üniversitesi , Vakıf , İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü kontenjanı 34+0 kişidir. 2020 yılında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne 34 kişi yerleşmiştir.

Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 226,9022

Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Tavan Puan: 265,74838

Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 794155

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202910648

ÜNİVERSİTE: Altınbaş Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 226,9022

Tavan Puan: 265,74838

Başarı Sıralaması: 794155

Kontenjan 2020 – 2021 : 34+0

Yerleşen 2020 – 2021: 34

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 271,57375

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 26+0

Yerleşen 2019: 24

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 270,08248

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 46+0

Yerleşen 2018 : 19

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 283,33169

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2017 : 46+0

Yerleşen 2017 : 43

Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.