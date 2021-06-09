2021 Amasya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100950627

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Amasya Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Amasya ilinde bulunan Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Amasya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 100950627 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Amasya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Amasya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Amasya Üniversitesi , Devlet , Optisyenlik Bölümü , Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Amasya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Optisyenlik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 72 kişi yerleşmiştir.

Amasya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 264,17784

Amasya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Tavan Puan: ---

Amasya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Başarı Sıralaması: 773794

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100950627

ÜNİVERSİTE: Amasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Amasya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 264,17784

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 773794

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264,46706

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 708863

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: Doldu-72