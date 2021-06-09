2021 Amasya Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100950099
100950099 | Amasya Üniversitesi Pazarlama Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Amasya ilimizde yer alan Amasya Üniversitesi Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Amasya Üniversitesi Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Amasya ilinde bulunan Amasya Üniversitesi Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Amasya Üniversitesi Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 100950099 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Amasya Üniversitesi Pazarlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Amasya Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Amasya Üniversitesi , Devlet , Pazarlama Bölümü , Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Amasya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Pazarlama Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 21 kişi yerleşmiştir.
Amasya Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 187,96454
Amasya Üniversitesi Pazarlama Bölümü Tavan Puan: ---
Amasya Üniversitesi Pazarlama Bölümü Başarı Sıralaması: 1714705
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100950099
ÜNİVERSİTE: Amasya Üniversitesi
FAKÜLTE: Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Amasya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 187,96454
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1714705
Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 21
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 187,71113
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1724611
Kontenjan 2019: 20+1
Yerleşen 2019: Doldu-21