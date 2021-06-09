2021 Amasya Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100950645

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Amasya Üniversitesi Posta Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Amasya ilinde bulunan Amasya Üniversitesi Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu Posta Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Amasya Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 100950645 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Amasya Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Amasya Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Amasya Üniversitesi , Devlet , Posta Hizmetleri Bölümü , Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Amasya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Posta Hizmetleri Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Posta Hizmetleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Amasya Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 190,25726

Amasya Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Tavan Puan: ---

Amasya Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Başarı Sıralaması: 1697719

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100950645

ÜNİVERSİTE: Amasya Üniversitesi

FAKÜLTE: Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Amasya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 190,25726

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1697719

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 208,19207

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1449202

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: Doldu-72