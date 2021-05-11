2021 Anadolu Üni. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puan| 101010722

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101010722 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi , Devlet , Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) Bölümü , İktisat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 200+5 kişidir. 2020 yılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) Bölümüne 205 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 209,93255

Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) Bölümü Tavan Puan: 334,85852

Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 965873

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101010722

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisat Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 209,93255

Tavan Puan: 334,85852

Başarı Sıralaması: 965873

Kontenjan 2020 – 2021 : 200+5

Yerleşen 2020 – 2021: 205

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 313,30307

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 400+10

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 268,49859

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 750+19

Yerleşen 2018 : 78

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 273,25022

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2017 : 1500+38

Yerleşen 2017 : 33

Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.