2021 Anadolu Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101051376

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101051376 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi , Devlet , Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1500+38 kişidir. 2020 yılında Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 1.538 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 237,10454

Anadolu Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Tavan Puan: ---

Anadolu Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 1079928

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101051376

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 237,10454

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1079928

Kontenjan 2020 – 2021 : 1500+38

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 1.538

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,52733

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1244081

Kontenjan 2019: 2250+57

Yerleşen 2019: Doldu-2307