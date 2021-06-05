2021 Anadolu Üniversitesi Aşçılık (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101051304

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Aşçılık (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Aşçılık (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Aşçılık (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101051304 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Aşçılık (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Aşçılık (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi , Devlet , Aşçılık (Açıköğretim) Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1700+43 kişidir. 2020 yılında Aşçılık (Açıköğretim) Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 1.743 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Aşçılık (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 213,03677

Anadolu Üniversitesi Aşçılık (Açıköğretim) Bölümü Tavan Puan: ---

Anadolu Üniversitesi Aşçılık (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 1394628

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101051304

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 213,03677

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1394628

Kontenjan 2020 – 2021 : 1700+43

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 1.743

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 203,27446

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1523974

Kontenjan 2019: 1750+44

Yerleşen 2019: Doldu-1794