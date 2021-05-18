2021 Anadolu Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101010334
101010334 | Anadolu Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Basın ve Yayın bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü tercih kod numarası 101010334 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi , Devlet , Basın ve Yayın Bölümü , İletişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Basın ve Yayın Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Basın ve Yayın Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü Taban Puanı: 325,3937
Anadolu Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü Tavan Puan: 368,92427
Anadolu Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü Başarı Sıralaması: 122371
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101010334
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: İletişim Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 325,3937
Tavan Puan: 368,92427
Başarı Sıralaması: 122371
Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2
Yerleşen 2020 – 2021: 82
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 332,83906
Tavan Puan: 369,25465
Başarı Sıralaması: 129738
Kontenjan 2019: 80+2
Yerleşen 2019: 82
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 319,20577
Tavan Puan: 413,16563
Başarı Sıralaması : 139000
Kontenjan 2018 : 80+2
Yerleşen 2018 : 82
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 336,08468
Tavan Puan: 385,42275
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 116756
Kontenjan 2017 : 80+2
Yerleşen 2017 : 82
Anadolu Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.