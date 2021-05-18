2021 Anadolu Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101010334

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Basın ve Yayın bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü tercih kod numarası 101010334 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi , Devlet , Basın ve Yayın Bölümü , İletişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Basın ve Yayın Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Basın ve Yayın Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü Taban Puanı: 325,3937

Anadolu Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü Tavan Puan: 368,92427

Anadolu Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü Başarı Sıralaması: 122371

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101010334

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 325,3937

Tavan Puan: 368,92427

Başarı Sıralaması: 122371

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 332,83906

Tavan Puan: 369,25465

Başarı Sıralaması: 129738

Kontenjan 2019: 80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 319,20577

Tavan Puan: 413,16563

Başarı Sıralaması : 139000

Kontenjan 2018 : 80+2

Yerleşen 2018 : 82

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 336,08468

Tavan Puan: 385,42275

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 116756

Kontenjan 2017 : 80+2

Yerleşen 2017 : 82

Anadolu Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.