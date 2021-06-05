2021 Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101051288

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü tercih kod numarası 101051288 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü , Engelliler Entegre Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü kontenjanı 11+1 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Operatörlüğü Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 12 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü Taban Puanı: ---

Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü Tavan Puan: ---

Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü Başarı Sıralaması: ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101051288

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Engelliler Entegre Yüksekokulu

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 – 2021 : 11+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 12

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,94899

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1020197

Kontenjan 2019: 15+1

Yerleşen 2019: Doldu-16