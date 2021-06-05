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2021 Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101051288

101051288 | Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101051288

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Anadolu Üniversitesi   Bilgisayar Operatörlüğü  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir  ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi     Engelliler Entegre Yüksekokulu   Bilgisayar Operatörlüğü  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi   Bilgisayar Operatörlüğü  Bölümü tercih kod numarası 101051288 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi   Bilgisayar Operatörlüğü  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi   Bilgisayar Operatörlüğü  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi   , Devlet , Bilgisayar Operatörlüğü  Bölümü , Engelliler Entegre Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Operatörlüğü  Bölümü kontenjanı 11+1 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Operatörlüğü  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 12 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi   Bilgisayar Operatörlüğü  Bölümü Taban Puanı: ---

Anadolu Üniversitesi   Bilgisayar Operatörlüğü  Bölümü Tavan Puan: ---

Anadolu Üniversitesi   Bilgisayar Operatörlüğü  Bölümü Başarı Sıralaması: ---

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101051288   

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi  

FAKÜLTE: Engelliler Entegre Yüksekokulu

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 – 2021 : 11+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 12

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,94899

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1020197

Kontenjan 2019:  15+1

Yerleşen 2019: Doldu-16

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