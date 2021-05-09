2021 Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101010264
101010264 | Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü tercih kod numarası 101010264 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi , Devlet , Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Taban Puanı: 278,2617
Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Tavan Puan: 327,42134
Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Başarı Sıralaması: 396620
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101010264
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 278,2617
Tavan Puan: 327,42134
Başarı Sıralaması: 396620
Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2
Yerleşen 2020 – 2021: 82
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 269,55804
Tavan Puan: 299,87982
Başarı Sıralaması: 386400
Kontenjan 2019: 80+2
Yerleşen 2019: 82
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 256,77396
Tavan Puan: 317,06859
Başarı Sıralaması : 399000
Kontenjan 2018 : 80+2
Yerleşen 2018 : 82
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 277,81718
Tavan Puan: 326,99018
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 222397
Kontenjan 2017 : 80+2
Yerleşen 2017 : 82
Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.