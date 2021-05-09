2021 Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101010264

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü tercih kod numarası 101010264 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi , Devlet , Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Taban Puanı: 278,2617

Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Tavan Puan: 327,42134

Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Başarı Sıralaması: 396620

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101010264

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 278,2617

Tavan Puan: 327,42134

Başarı Sıralaması: 396620

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269,55804

Tavan Puan: 299,87982

Başarı Sıralaması: 386400

Kontenjan 2019: 80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 256,77396

Tavan Puan: 317,06859

Başarı Sıralaması : 399000

Kontenjan 2018 : 80+2

Yerleşen 2018 : 82

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277,81718

Tavan Puan: 326,99018

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 222397

Kontenjan 2017 : 80+2

Yerleşen 2017 : 82

Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.