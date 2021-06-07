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2021 Anadolu Üniversitesi İlahiyat (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101051394

101051394 | Anadolu Üniversitesi İlahiyat (Açıköğretim)  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Anadolu Üniversitesi İlahiyat (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101051394

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Anadolu Üniversitesi   İlahiyat (Açıköğretim)  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir  ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi     Açıköğretim Fakültesi   İlahiyat (Açıköğretim)  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi   İlahiyat (Açıköğretim)  Bölümü tercih kod numarası 101051394 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi   İlahiyat (Açıköğretim)  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi   İlahiyat (Açıköğretim)  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi   , Devlet , İlahiyat (Açıköğretim)  Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat (Açıköğretim)  Bölümü kontenjanı 500+13 kişidir. 2020 yılında İlahiyat (Açıköğretim)  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 513 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi   İlahiyat (Açıköğretim)  Bölümü Taban Puanı: 225,14215

Anadolu Üniversitesi   İlahiyat (Açıköğretim)  Bölümü Tavan Puan: ---

Anadolu Üniversitesi   İlahiyat (Açıköğretim)  Bölümü Başarı Sıralaması: 1231815

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101051394   

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi  

FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 225,14215

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1231815

Kontenjan 2020 – 2021 : 500+13

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 513

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 206,47602

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1475078

Kontenjan 2019:  800+20

Yerleşen 2019: Doldu-820

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