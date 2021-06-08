2021 Anadolu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101090530

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101090530 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi , Devlet , İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1500+38 kişidir. 2020 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 1.538 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 246,6306

Anadolu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümü Tavan Puan: ---

Anadolu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 966587

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101090530

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 246,6306

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 966587

Kontenjan 2020 – 2021 : 1500+38

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 1.538

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,31127

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1106903

Kontenjan 2019: 2000+50

Yerleşen 2019: Doldu-2050