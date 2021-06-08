2021 Anadolu Üniversitesi Marka İletişimi (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101050606

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Marka İletişimi (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Marka İletişimi (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Marka İletişimi (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050606 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Marka İletişimi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Marka İletişimi (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi , Devlet , Marka İletişimi (Açıköğretim) Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Marka İletişimi (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 500+13 kişidir. 2020 yılında Marka İletişimi (Açıköğretim) Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 513 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Marka İletişimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 197,63103

Anadolu Üniversitesi Marka İletişimi (Açıköğretim) Bölümü Tavan Puan: ---

Anadolu Üniversitesi Marka İletişimi (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 1612363

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101050606

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 197,63103

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1612363

Kontenjan 2020 – 2021 : 500+13

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 513

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 188,19302

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1721197

Kontenjan 2019: 600+15

Yerleşen 2019: Doldu-615