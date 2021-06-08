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2021 Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101050872

101050872 | Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim (Açıköğretim)  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101050872

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Anadolu Üniversitesi   Medya ve İletişim (Açıköğretim)  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir  ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi     Açıköğretim Fakültesi   Medya ve İletişim (Açıköğretim)  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi   Medya ve İletişim (Açıköğretim)  Bölümü tercih kod numarası 101050872 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi   Medya ve İletişim (Açıköğretim)  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi   Medya ve İletişim (Açıköğretim)  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi   , Devlet , Medya ve İletişim (Açıköğretim)  Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Medya ve İletişim (Açıköğretim)  Bölümü kontenjanı 400+10 kişidir. 2020 yılında Medya ve İletişim (Açıköğretim)  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 410 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi   Medya ve İletişim (Açıköğretim)  Bölümü Taban Puanı: 206,30312

Anadolu Üniversitesi   Medya ve İletişim (Açıköğretim)  Bölümü Tavan Puan: ---

Anadolu Üniversitesi   Medya ve İletişim (Açıköğretim)  Bölümü Başarı Sıralaması: 1488971

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101050872   

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi  

FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 206,30312

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1488971

Kontenjan 2020 – 2021 : 400+10

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 410

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 199,08377

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1587826

Kontenjan 2019:  500+13

Yerleşen 2019: Doldu-513

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