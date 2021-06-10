2021 Anadolu Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101050899

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 101050899 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi , Devlet , Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü , Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü kontenjanı 65+2 kişidir. 2020 yılında Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 67 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 263,93509

Anadolu Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Tavan Puan: ---

Anadolu Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Başarı Sıralaması: 776177

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101050899

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 263,93509

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 776177

Kontenjan 2020 – 2021 : 65+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 67

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 249,6016

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 883860

Kontenjan 2019: 65+2

Yerleşen 2019: Doldu-67