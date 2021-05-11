2021 Anadolu Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101010819

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101010819 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi , Devlet , Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1000+25 kişidir. 2020 yılında Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümüne 1025 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 214,56011

Anadolu Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü Tavan Puan: 400,41813

Anadolu Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 932282

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101010819

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 214,56011

Tavan Puan: 400,41813

Başarı Sıralaması: 932282

Kontenjan 2020 – 2021 : 1000+25

Yerleşen 2020 – 2021: 1025

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 448,02794

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 1000+25

Yerleşen 2019: 932

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 367,36358

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 2000+50

Yerleşen 2018 : 911

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 391,40307

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2017 : 4000+100

Yerleşen 2017 : 710

Anadolu Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.