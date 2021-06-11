2021 Anadolu Üniversitesi Yapı Ressamlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101051297

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Yapı Ressamlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Yapı Ressamlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Yapı Ressamlığı Bölümü tercih kod numarası 101051297 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Yapı Ressamlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Yapı Ressamlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi , Devlet , Yapı Ressamlığı Bölümü , Engelliler Entegre Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yapı Ressamlığı Bölümü kontenjanı 11+1 kişidir. 2020 yılında Yapı Ressamlığı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 12 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Yapı Ressamlığı Bölümü Taban Puanı: ---

Anadolu Üniversitesi Yapı Ressamlığı Bölümü Tavan Puan: ---

Anadolu Üniversitesi Yapı Ressamlığı Bölümü Başarı Sıralaması: ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101051297

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Engelliler Entegre Yüksekokulu

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 – 2021 : 11+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 12

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 210,6822

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1412542

Kontenjan 2019: 11+1

Yerleşen 2019: Doldu-12