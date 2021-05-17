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2021 Ankara Bilim Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 209510020

209510020 | Ankara Bilim Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Bilim Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ankara Bilim Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 209510020

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ankara Bilim Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Bilim Üniversitesi   Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi   Yeni Medya ve İletişim   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Bilim Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   Bölümü tercih kod numarası 209510020 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Bilim Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Bilim Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Bilim Üniversitesi , Vakıf , Yeni Medya ve İletişim   Bölümü , Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yeni Medya ve İletişim   Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında Yeni Medya ve İletişim   Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

Ankara Bilim Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   Bölümü Taban Puanı: 337,084

Ankara Bilim Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   Bölümü Tavan Puan: 473,25500

Ankara Bilim Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   Bölümü Başarı Sıralaması: 91209

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209510020   

ÜNİVERSİTE: Ankara Bilim Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 337,084

Tavan Puan: 473,25500

Başarı Sıralaması: 91209

Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0

Yerleşen 2020 – 2021: 8

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Ankara Bilim Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Bilim Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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