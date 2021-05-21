2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 111711631
111711631 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 111711631 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi , Devlet , Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 338,16332
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 433,22937
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 33723
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111711631
ÜNİVERSİTE: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 338,16332
Tavan Puan: 433,22937
Başarı Sıralaması: 33723
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 335,74688
Tavan Puan: 378,82938
Başarı Sıralaması: 33031
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: 52
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 304,55557
Tavan Puan: 468,32932
Başarı Sıralaması : 35600
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 318,34003
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 29086
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.