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2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü Taban, Tavan Puan | 111712223

111712223 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.)   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü Taban, Tavan Puan | 111712223

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi   Sanat ve Tasarım Fakültesi   Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.)   Bölümü tercih kod numarası 111712223 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi , Devlet , Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.)   Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.)   Bölümü kontenjanı 16+1 kişidir. 2020 yılında Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.)   Bölümüne 17 kişi yerleşmiştir.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.)   Bölümü Taban Puanı: 216,53796

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.)   Bölümü Tavan Puan: 350,01255

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.)   Bölümü Başarı Sıralaması: 763231

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111712223   

ÜNİVERSİTE: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 216,53796

Tavan Puan: 350,01255

Başarı Sıralaması: 763231

Kontenjan 2020 – 2021 : 16+1

Yerleşen 2020 – 2021: 17

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,85495

Tavan Puan: 339,85947

Başarı Sıralaması:  807630

Kontenjan 2019:  16+1

Yerleşen 2019: 17

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 237,08839

Tavan Puan: 331,03132

Başarı Sıralaması :  714000

Kontenjan 2018 :  16+1

Yerleşen 2018 : 17

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,99389

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  394438

Kontenjan 2017 :  6+1

Yerleşen 2017 : 7

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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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