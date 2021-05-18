2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Rekreasyon Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 111711455

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 111711455 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi , Devlet , Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü , Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 69+2 kişidir. 2020 yılında Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 71 kişi yerleşmiştir.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 279,74584

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 362,78930

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 316185

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111711455

ÜNİVERSİTE: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 279,74584

Tavan Puan: 362,78930

Başarı Sıralaması: 316185

Kontenjan 2020 – 2021 : 69+2

Yerleşen 2020 – 2021: 71

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 289,4199

Tavan Puan: 337,19802

Başarı Sıralaması: 328019

Kontenjan 2019: 69+2

Yerleşen 2019: 71

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 266,61953

Tavan Puan: 311,90014

Başarı Sıralaması : 433000

Kontenjan 2018 : 69+2

Yerleşen 2018 : 71

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 315,63365

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 182389

Kontenjan 2017 : 69+2

Yerleşen 2017 : 71

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.