2021 Bursa Uludağ Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1097105152021 İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Taban, Tavan Puan| 202510731Yenilgisiz Şampiyon Serkan Özbalta'nın futbola bakış açısı2021 Atatürk Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1014111162021 Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2038518432021 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1036102612021 Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1031301192021 Amasya Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 1009900342021 Toros Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 2055900742021 İstanbul Rumeli Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 208151154
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111790317

2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111790317

111790317 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111790317

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi   Sanat ve Tasarım Fakültesi   Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 111790317 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi , Devlet , Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü kontenjanı 28+1 kişidir. 2020 yılında Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümüne 29 kişi yerleşmiştir.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 274,20517

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 337,57861

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 419496

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111790317   

ÜNİVERSİTE: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 274,20517

Tavan Puan: 337,57861

Başarı Sıralaması: 419496

Kontenjan 2020 – 2021 : 28+1

Yerleşen 2020 – 2021: 29

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264,59114

Tavan Puan: 319,06325

Başarı Sıralaması:  418671

Kontenjan 2019:  28+1

Yerleşen 2019: 29

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 243,64683

Tavan Puan: 305,63331

Başarı Sıralaması :  500000

Kontenjan 2018 :  28+1

Yerleşen 2018 : 29

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

taban-puan.jpg

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT