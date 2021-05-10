2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111711473

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 111711473 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi , Devlet , Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü , Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 241,35789

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 339,06843

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 655010

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111711473

ÜNİVERSİTE: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 241,35789

Tavan Puan: 339,06843

Başarı Sıralaması: 655010

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,55373

Tavan Puan: 303,50368

Başarı Sıralaması: 733737

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 339,00713

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 77+2

Yerleşen 2018 : 75

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 244,11541

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 337854

Kontenjan 2017 : 77+2

Yerleşen 2017 : 79

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.