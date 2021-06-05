2021 Ankara Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101150571

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 101150571 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Programcılığı Bölümü , Elmadağ Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 65+2 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 67 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 294,18714

Ankara Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Tavan Puan: ---

Ankara Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Başarı Sıralaması: 515698

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101150571

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Elmadağ Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 294,18714

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 515698

Kontenjan 2020 – 2021 : 65+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 67

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,68157

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 544045

Kontenjan 2019: 65+2

Yerleşen 2019: Doldu-67