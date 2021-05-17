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2021 Ankara Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101110536

101110536 | Ankara Üniversitesi İlahiyat   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ankara Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101110536

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ankara Üniversitesi İlahiyat   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Üniversitesi   İlahiyat Fakültesi   İlahiyat   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi İlahiyat   Bölümü tercih kod numarası 101110536 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi İlahiyat   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi , Devlet , İlahiyat   Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat   Bölümü kontenjanı 230+6 kişidir. 2020 yılında İlahiyat   Bölümüne 236 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Taban Puanı: 365,21268

Ankara Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Tavan Puan: 475,18703

Ankara Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Başarı Sıralaması: 40988

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101110536   

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 365,21268

Tavan Puan: 475,18703

Başarı Sıralaması: 40988

Kontenjan 2020 – 2021 : 230+6

Yerleşen 2020 – 2021: 236

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 369,39442

Tavan Puan: 454,78427

Başarı Sıralaması:  45954

Kontenjan 2019:  230+6

Yerleşen 2019: 236

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 367,6054

Tavan Puan: 470,32762

Başarı Sıralaması :  32800

Kontenjan 2018 :  240+6

Yerleşen 2018 : 246

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 392,6529

Tavan Puan: 492,11093

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  34271

Kontenjan 2017 :  240+6

Yerleşen 2017 : 246

taban-puan.jpg

Ankara Üniversitesi İlahiyat   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi İlahiyat   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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