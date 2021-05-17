2021 Ankara Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101110536
101110536 | Ankara Üniversitesi İlahiyat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 101110536 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 230+6 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 236 kişi yerleşmiştir.
Ankara Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 365,21268
Ankara Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 475,18703
Ankara Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 40988
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101110536
ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 365,21268
Tavan Puan: 475,18703
Başarı Sıralaması: 40988
Kontenjan 2020 – 2021 : 230+6
Yerleşen 2020 – 2021: 236
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 369,39442
Tavan Puan: 454,78427
Başarı Sıralaması: 45954
Kontenjan 2019: 230+6
Yerleşen 2019: 236
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 367,6054
Tavan Puan: 470,32762
Başarı Sıralaması : 32800
Kontenjan 2018 : 240+6
Yerleşen 2018 : 246
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 392,6529
Tavan Puan: 492,11093
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 34271
Kontenjan 2017 : 240+6
Yerleşen 2017 : 246
Ankara Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.