2021 Ankara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101150059
101150059 | Ankara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Turist Rehberliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü tercih kod numarası 101150059 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Üniversitesi , Devlet , Turist Rehberliği Bölümü , Beypazarı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turist Rehberliği Bölümü kontenjanı 65+2 kişidir. 2020 yılında Turist Rehberliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 67 kişi yerleşmiştir.
Ankara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Puanı: 229,79978
Ankara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Tavan Puan: ---
Ankara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1170872
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101150059
ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi
FAKÜLTE: Beypazarı Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 229,79978
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1170872
Kontenjan 2020 – 2021 : 65+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 67
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 224,24887
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1219537
Kontenjan 2019: 65+2
Yerleşen 2019: Doldu-67