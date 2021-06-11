2021 Ankara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101150059

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Turist Rehberliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü tercih kod numarası 101150059 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi , Devlet , Turist Rehberliği Bölümü , Beypazarı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turist Rehberliği Bölümü kontenjanı 65+2 kişidir. 2020 yılında Turist Rehberliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 67 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Puanı: 229,79978

Ankara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Tavan Puan: ---

Ankara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1170872

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101150059

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Beypazarı Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 229,79978

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1170872

Kontenjan 2020 – 2021 : 65+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 67

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224,24887

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1219537

Kontenjan 2019: 65+2

Yerleşen 2019: Doldu-67