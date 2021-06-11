2021 Ankara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1011902002021 Ankara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1011500592021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1027901742021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1027901732021 İstanbul Aydın Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2024522692021 İstanbul Aydın Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2024507492021 Selçuk Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1089534122021 Ege Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1034507382021 Bursa Uludağ Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1097507352021 Mardin Artuklu Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107150217
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2021 Ankara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101150059

101150059 | Ankara Üniversitesi Turist Rehberliği  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ankara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101150059

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ankara Üniversitesi   Turist Rehberliği  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Üniversitesi     Beypazarı Meslek Yüksekokulu   Turist Rehberliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi   Turist Rehberliği  Bölümü tercih kod numarası 101150059 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi   Turist Rehberliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi   Turist Rehberliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi   , Devlet , Turist Rehberliği  Bölümü , Beypazarı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turist Rehberliği  Bölümü kontenjanı 65+2 kişidir. 2020 yılında Turist Rehberliği  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 67 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi   Turist Rehberliği  Bölümü Taban Puanı: 229,79978

Ankara Üniversitesi   Turist Rehberliği  Bölümü Tavan Puan: ---

Ankara Üniversitesi   Turist Rehberliği  Bölümü Başarı Sıralaması: 1170872

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101150059   

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi  

FAKÜLTE: Beypazarı Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 229,79978

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1170872

Kontenjan 2020 – 2021 : 65+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 67

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224,24887

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1219537

Kontenjan 2019:  65+2

Yerleşen 2019: Doldu-67

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