2021 Antalya Akev Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 208550015
208550015 | Antalya Akev Üniversitesi Adalet Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Antalya Akev Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Antalya Akev Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Antalya Akev Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Akev Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 208550015 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Akev Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Antalya Akev Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Antalya Akev Üniversitesi , Vakıf , Adalet Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 9 kişi yerleşmiştir.
Antalya Akev Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 273,92036
Antalya Akev Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---
Antalya Akev Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 680273
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 208550015
ÜNİVERSİTE: Antalya Akev Üniversitesi
FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 273,92036
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 680273
Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 9
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 263,63455
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 717765
Kontenjan 2019: 7+0
Yerleşen 2019: Doldu-7