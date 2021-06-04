2021 Antalya Akev Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 208550033

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Antalya Akev Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Antalya Akev Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Antalya Akev Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 208550033 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Antalya Akev Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Antalya Akev Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Antalya Akev Üniversitesi , Vakıf , Adalet Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 53+0 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 53 kişi yerleşmiştir.

Antalya Akev Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 188,64676

Antalya Akev Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---

Antalya Akev Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 1710256

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208550033

ÜNİVERSİTE: Antalya Akev Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 188,64676

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1710256

Kontenjan 2020 – 2021 : 53+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 53

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: 42+0

Yerleşen 2019: Dolmadı-37