1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere araç muayene ücretlerinde güncellemeye gidildi. Her yeni yılsa girişte gündeme gelen zamlar, vatandaşlar tarafından alışıldık bir durum haline gelirken araç muayene ücretlerinde tarife, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılarak, KDV dahil 189,98 lira ila 503,86 liraya yükseldi. Peki 2021 araç muayene ücreti ne kadar? Tüvtürk araç muayene ücreti | Egzoz muayene ücreti ne kadar? İşte detaylar...

2021 ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR?

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2021 yılı için yeniden belirlendi. Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı için belirlenen yüzde 9,11'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.

Buna göre, KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 462,56 liradan 503,86 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 342,2 liradan 372,88 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 174,64 liradan 189,98 liraya yükseldi.

KAMYON - ÇEKİCİ - TANKER

Eski Fiyat: 462,56 TL

Yeni Fiyat: 503,86 TL

OTOMOBİL - MİNİBÜS - KAMYONET - ARAZİ TAŞITI - RÖMORK - YARI RÖMORK

Eski Fiyat: 242,2 TL

Yeni Fiyat: 372,88 TL

TRAKTÖR - MOTOSİKLET - MOTORLU BİSİKLET

Eski Fiyat: 174,64 TL

Yeni Fiyat: 189,98 TL

TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ

2021 Yılı Fiyat Listesi

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet 189,98 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork 372,88 TL

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 503,86 TL

Yukarıda kategorileri belirtilmiş araç sınıfları dışında kalan taşıtların, hangi kategoriden ücretlendirilecekleri T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenir.

2918 sayılı "Karayolları Trafik Kanunu"nun 35. maddesi uyarınca, muayene süresi geçirilen her araçtan, gecikilen her ay için muayene ücreti %5 oranında fazla bedel ile tahsil edilir.

Fiyatlara KDV dahildir.

Muayene raporu sonucuna göre "Ağır Kusurlu" veya "Emniyetsiz" olduğu belirlenen araçların muayeneleri onaylanmaz.

Sabit muayene istasyonlarında muayeneleri onaylanmayan araçlar muayene tekrarını, muayenenin yapıldığı aynı istasyonda veya aynı ildeki diğer tüm sabit muayene istasyonlarında,

Gezici muayene istasyonlarında muayeneleri onaylanmayan araçlar muayene tekrarını aynı gezici muayene istasyonunda veya aynı ildeki sabit araç muayene istasyonlarında,

Gezici traktör muayene istasyonunda veya gezici muayene istasyonunda muayeneleri onaylanmayan traktör cinsi araçlar ise, muayene tekrarını aynı ildeki sabit araç muayene istasyonlarında, gezici muayene istasyonlarında veya gezici traktör muayene istasyonlarında,

bir ay içerisinde ücretsiz yaptırabilirler.

Muayene tekrarı yapılmış olan veya bir aylık süre içinde muayene tekrarına gelmeyen araçlardan muayene ücreti tam olarak alınır.

EGZOZ MUAYENE ÜCRETİ

2021 yılı egzoz muayenesi ücreti 87 TL olarak belirlendi. TÜVTÜRK tarafından 1 Ocak 2020 itibari ile emisyon test ücretinin 80 TL olduğu açıklanmıştı. 2021 yılında yapılacak olan %9,11’lik artış sonrası 87 TL’ye yükselecek.

ARAÇ MUAYENESİ YAPTIRMAMA CEZASI

2021 yılında egzoz muayenesi yaptırmamanın cezası 2.067 TL olarak belirlendi.

2020 yılının sonuna dek egzoz muayenesi yaptırmamanın cezası 1.895 TL olarak uygulanacak. Ayrıca egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan ve standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine 3.791 TL, belirlenen usul ve esaslara aykırı ölçüm yapan istasyonlara 7.582 TL, egzoz gazı emisyon kontrol sistemi (katalitik dönüştürücü, dizel partikül filtre vs.) çalışmayan veya devre dışı bırakılan araçlar için 1.895 TL, yetki belgesi olmadan ölçüm yapan, sahte belge düzenleyenlere 15.166 TL ceza uygulanacak.