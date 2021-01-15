2021 ATA AÖF sınav takvimi nasıl? ATA AÖF vize final sınav tarihleri 2021

2021 yılına girmemizle açıktan okuyan öğrenciler yeni yılda üniversite tarafından yayımlanan sınav takvimini öğrenmek istiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle online yapılması kararlaştırılan AÖF sınavlarının tarihleri belli oldu. Peki 2021 ATA AÖF sınav takvimi nasıl? İşte ATA AÖF vize final sınav tarihleri 2021...

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ 2021

ATA AÖF tarafından yayımlanan sınav takvimi şöyledir;

Güz dönemi ara (vize) sınavı 30 Kasım-11 Aralık 2020

Güz dönemi yarıyıl sonu (final) sınavları 02-03 Ocak 2021

Güz dönemi bütünleme sınavı 06-07 Şubat 2021

Bahar yarıyılı ara sınavları 03-04 Nisan 2021

Bahar yarıyılı final sınavları 22-23 Mayıs 2021

2020-2021 yılı mezuniyet üç ders sınavları 25 Temmuz 2021

SINAVLARDA HANGİ ÜNİTELERDEN SORUMLU TUTULUR?

Öğrenciler ara sınavlarda ilk 7 üniteden, yarıyıl sonu, bütünleme ve üç ders sınavlarında ise 14 ünitenin tamamından sorumlu olurlar.

4 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ ?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Açıköğretim Programları uygulayan üniversitelerde (Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi) uygulama birliği sağlanması amacıyla Açıköğretim programlarında uygulanması gereken ölçme ve değerlendirme ilkelerini belirleyerek, 18-03-2016 tarih ve 10675850160-106-16196 sayılı yazısıyla bu hususlar üniversitelere dağıtılmış ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Adı geçen düzenlemede:

“Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi” hükmüne yer vermiştir. Bu nedenle tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 hafta içerisinde ilan edilir.