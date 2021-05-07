2021 Atatürk Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101430564
101430564 | Atatürk Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 101430564 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atatürk Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atatürk Üniversitesi , Devlet , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 120+3 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 123 kişi yerleşmiştir.
Atatürk Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 404,0868
Atatürk Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 450,15898
Atatürk Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 31251
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101430564
ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Erzurum
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 404,0868
Tavan Puan: 450,15898
Başarı Sıralaması: 31251
Kontenjan 2020 – 2021 : 120+3
Yerleşen 2020 – 2021: 123
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 386,7205
Tavan Puan: 397,79545
Başarı Sıralaması: 39403
Kontenjan 2019: 120+3
Yerleşen 2019: 123
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 373,18346
Tavan Puan: 394,31349
Başarı Sıralaması : 41200
Kontenjan 2018 : 130+4
Yerleşen 2018 : 134
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 410,48811
Tavan Puan: 425,12589
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 28783
Kontenjan 2017 : 150+4
Yerleşen 2017 : 154
Atatürk Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.