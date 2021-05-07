2021 Atatürk Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101430564

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atatürk Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atatürk Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 101430564 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atatürk Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atatürk Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atatürk Üniversitesi , Devlet , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 120+3 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 123 kişi yerleşmiştir.

Atatürk Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 404,0868

Atatürk Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 450,15898

Atatürk Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 31251

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101430564

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 404,0868

Tavan Puan: 450,15898

Başarı Sıralaması: 31251

Kontenjan 2020 – 2021 : 120+3

Yerleşen 2020 – 2021: 123

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 386,7205

Tavan Puan: 397,79545

Başarı Sıralaması: 39403

Kontenjan 2019: 120+3

Yerleşen 2019: 123

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 373,18346

Tavan Puan: 394,31349

Başarı Sıralaması : 41200

Kontenjan 2018 : 130+4

Yerleşen 2018 : 134

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 410,48811

Tavan Puan: 425,12589

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 28783

Kontenjan 2017 : 150+4

Yerleşen 2017 : 154

Atatürk Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atatürk Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.