2021 Atılım Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200210573

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atılım Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 200210573 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Atılım Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Atılım Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 81+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 69 kişi yerleşmiştir.

Atılım Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Atılım Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 373,10845

Atılım Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200210573

ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 373,10845

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 81+0

Yerleşen 2020 – 2021: 69

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 318,91766

Tavan Puan: 372,19621

Başarı Sıralaması: 171047

Kontenjan 2019: 180+0

Yerleşen 2019: 180

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 318,69535

Tavan Puan: 363,82941

Başarı Sıralaması : 133000

Kontenjan 2018 : 180+0

Yerleşen 2018 : 180

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 369,25574

Tavan Puan: 413,03048

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 76235

Kontenjan 2017 : 180+0

Yerleşen 2017 : 180

Atılım Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.