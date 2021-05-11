2021 Atılım Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200210573
200210573 | Atılım Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Atılım Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Atılım Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 200210573 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Atılım Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Atılım Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Atılım Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 81+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 69 kişi yerleşmiştir.
Atılım Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: Dolmadı
Atılım Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 373,10845
Atılım Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200210573
ÜNİVERSİTE: Atılım Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 373,10845
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 – 2021 : 81+0
Yerleşen 2020 – 2021: 69
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 318,91766
Tavan Puan: 372,19621
Başarı Sıralaması: 171047
Kontenjan 2019: 180+0
Yerleşen 2019: 180
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 318,69535
Tavan Puan: 363,82941
Başarı Sıralaması : 133000
Kontenjan 2018 : 180+0
Yerleşen 2018 : 180
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 369,25574
Tavan Puan: 413,03048
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 76235
Kontenjan 2017 : 180+0
Yerleşen 2017 : 180
Atılım Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Atılım Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.