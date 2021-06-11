2021 Kırıkkale Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1066501812021 Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1010504122021 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1106500792021 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1125508642021 Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1031507772021 Trakya Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1094500772021 Dicle Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1030501242021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1026902172021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1003702312021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100350306
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100351728

2021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100351728

100351728 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aydın ilimizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100351728

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın  ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi     Davutlar Meslek Yüksekokulu   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü tercih kod numarası 100351728 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   , Devlet , Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü , Davutlar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Taban Puanı: 219,05315

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Tavan Puan: ---

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Başarı Sıralaması: 1313441

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100351728   

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi  

FAKÜLTE: Davutlar Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 219,05315

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1313441

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 213,32685

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1374425

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT