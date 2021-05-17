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2021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 100310925

100310925 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği    Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aydın ilimizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 100310925

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aydın  ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   Türkçe Öğretmenliği    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği    Bölümü tercih kod numarası 100310925 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi , Devlet , Türkçe Öğretmenliği    Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aydın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türkçe Öğretmenliği    Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Türkçe Öğretmenliği    Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği    Bölümü Taban Puanı: 385,93743

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği    Bölümü Tavan Puan: 424,74535

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği    Bölümü Başarı Sıralaması: 20757

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100310925   

ÜNİVERSİTE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Aydın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 385,93743

Tavan Puan: 424,74535

Başarı Sıralaması: 20757

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 388,81084

Tavan Puan: 400,95838

Başarı Sıralaması:  23243

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 373,41641

Tavan Puan: 405,11005

Başarı Sıralaması :  26600

Kontenjan 2018 :  40+1

Yerleşen 2018 : 41

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 389,04825

Tavan Puan: 426,95340

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  49858

Kontenjan 2017 :  40+1

Yerleşen 2017 : 41

taban-puan.jpg

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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