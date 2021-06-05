2021 Bahçeşehir Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200551249

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 200551249 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , Ameliyathane Hizmetleri Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ameliyathane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 25+0 kişidir. 2020 yılında Ameliyathane Hizmetleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 25 kişi yerleşmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 201,94837

Bahçeşehir Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Tavan Puan: ---

Bahçeşehir Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Başarı Sıralaması: 1551505

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200551249

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 201,94837

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1551505

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 25

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 193,47303

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1667589

Kontenjan 2019: 40+0

Yerleşen 2019: Doldu-40