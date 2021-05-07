2021 Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200511568

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 200511568 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 30+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 30 kişi yerleşmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 466,32644

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 500,95967

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 3592

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200511568

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 466,32644

Tavan Puan: 500,95967

Başarı Sıralaması: 3592

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+0

Yerleşen 2020 – 2021: 30

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 459,38804

Tavan Puan: 520,06754

Başarı Sıralaması: 2425

Kontenjan 2019: 20+0

Yerleşen 2019: 20

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 468,85926

Tavan Puan: 513,47591

Başarı Sıralaması : 1110

Kontenjan 2018 : 20+0

Yerleşen 2018 : 20

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 485,8458

Tavan Puan: 519,33112

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 1598

Kontenjan 2017 : 20+0

Yerleşen 2017 : 20

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.