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2021 Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200510613

200510613 | Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200510613

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi   İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi   Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 200510613 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , Psikoloji Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 394,5951

Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 410,89916

Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 43682

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200510613   

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 394,5951

Tavan Puan: 410,89916

Başarı Sıralaması: 43682

Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0

Yerleşen 2020 – 2021: 9

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 376,65957

Tavan Puan: 427,20264

Başarı Sıralaması:  52160

Kontenjan 2019:  10+0

Yerleşen 2019: 10

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 366,45073

Tavan Puan: 418,73174

Başarı Sıralaması :  48900

Kontenjan 2018 :  9+0

Yerleşen 2018 : 9

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 415,52538

Tavan Puan: 431,95400

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  24753

Kontenjan 2017 :  8+0

Yerleşen 2017 : 8

taban-puan.jpg

Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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