2021 Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200510191

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık Bölümü tercih kod numarası 200510191 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi , Vakıf , Reklamcılık Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Reklamcılık Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında Reklamcılık Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Taban Puanı: 426,58416

Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Tavan Puan: 444,97774

Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Başarı Sıralaması: 4141

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200510191

ÜNİVERSİTE: Bahçeşehir Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 426,58416

Tavan Puan: 444,97774

Başarı Sıralaması: 4141

Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0

Yerleşen 2020 – 2021: 8

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 439,65618

Tavan Puan: 445,72674

Başarı Sıralaması: 2623

Kontenjan 2019: 6+0

Yerleşen 2019: 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 430,9532

Tavan Puan: 478,15944

Başarı Sıralaması : 2080

Kontenjan 2018 : 6+0

Yerleşen 2018 : 6

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 451,40518

Tavan Puan: 485,11165

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 6437

Kontenjan 2017 : 7+0

Yerleşen 2017 : 7

Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.