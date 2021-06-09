2021 Balıkesir Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101571303

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Balıkesir Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 101571303 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Balıkesir Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Balıkesir Üniversitesi , Devlet , Mimari Restorasyon Bölümü , Ayvalık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Balıkesir Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 214,01106

Balıkesir Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Tavan Puan: ---

Balıkesir Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Başarı Sıralaması: 1381474

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101571303

ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi

FAKÜLTE: Ayvalık Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 214,01106

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1381474

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 215,59026

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1341821

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62