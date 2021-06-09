2021 Balıkesir Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101550134

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Balıkesir Üniversitesi Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 101550134 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Pazarlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Balıkesir Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Balıkesir Üniversitesi , Devlet , Pazarlama Bölümü , Balıkesir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Pazarlama Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Balıkesir Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 204,70016

Balıkesir Üniversitesi Pazarlama Bölümü Tavan Puan: ---

Balıkesir Üniversitesi Pazarlama Bölümü Başarı Sıralaması: 1511846

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101550134

ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi

FAKÜLTE: Balıkesir Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 204,70016

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1511846

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 204,50778

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1504943

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41