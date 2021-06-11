2021 Balıkesir Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101551495

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Balıkesir Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 101551495 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Balıkesir Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Balıkesir Üniversitesi , Devlet , Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü , Edremit Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü kontenjanı 2+0 kişidir. 2020 yılında Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümüne --- kişi yerleşmiştir.

Balıkesir Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: ---

Balıkesir Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---

Balıkesir Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101551495

ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi

FAKÜLTE: Edremit Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 – 2021 : 2+0

Yerleşen 2020 – 2021: ---

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: 1+0

Yerleşen 2019: Dolmadı-0