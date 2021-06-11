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2021 Balıkesir Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101551495

101551495 | Balıkesir Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Balıkesir ilimizde yer alan Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Balıkesir Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101551495

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Balıkesir Üniversitesi   Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir  ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi     Edremit Meslek Yüksekokulu   Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi   Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 101551495 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi   Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Balıkesir Üniversitesi   Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Balıkesir Üniversitesi   , Devlet , Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi  Bölümü , Edremit Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 2+0 kişidir. 2020 yılında Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi  Bölümüne --- kişi yerleşmiştir.

Balıkesir Üniversitesi   Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: ---

Balıkesir Üniversitesi   Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Balıkesir Üniversitesi   Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: ---

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101551495   

ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi  

FAKÜLTE: Edremit Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 – 2021 : 2+0

Yerleşen 2020 – 2021: ---

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  1+0

Yerleşen 2019: Dolmadı-0

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