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2021 Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200612105

200612105 | Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200612105

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Başkent Üniversitesi   Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi   Çizgi Film ve Animasyon   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon   Bölümü tercih kod numarası 200612105 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi , Vakıf , Çizgi Film ve Animasyon   Bölümü , Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çizgi Film ve Animasyon   Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Çizgi Film ve Animasyon   Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon   Bölümü Taban Puanı: 413,1123

Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon   Bölümü Tavan Puan: 444,35965

Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon   Bölümü Başarı Sıralaması: 7217

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200612105   

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 413,1123

Tavan Puan: 444,35965

Başarı Sıralaması: 7217

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: 5

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 414,18609

Tavan Puan: 433,48131

Başarı Sıralaması:  8127

Kontenjan 2019:  3+0

Yerleşen 2019: 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 392,16027

Tavan Puan: 394,75577

Başarı Sıralaması :  12800

Kontenjan 2018 :  3+0

Yerleşen 2018 : 3

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 419,23862

Tavan Puan: 516,28591

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  14979

Kontenjan 2017 :  3+0

Yerleşen 2017 : 3

taban-puan.jpg

Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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