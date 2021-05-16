2021 Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200612105
200612105 | Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü tercih kod numarası 200612105 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Başkent Üniversitesi , Vakıf , Çizgi Film ve Animasyon Bölümü , Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çizgi Film ve Animasyon Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Çizgi Film ve Animasyon Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.
Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Taban Puanı: 413,1123
Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Tavan Puan: 444,35965
Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Başarı Sıralaması: 7217
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200612105
ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 413,1123
Tavan Puan: 444,35965
Başarı Sıralaması: 7217
Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0
Yerleşen 2020 – 2021: 5
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 414,18609
Tavan Puan: 433,48131
Başarı Sıralaması: 8127
Kontenjan 2019: 3+0
Yerleşen 2019: 3
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 392,16027
Tavan Puan: 394,75577
Başarı Sıralaması : 12800
Kontenjan 2018 : 3+0
Yerleşen 2018 : 3
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 419,23862
Tavan Puan: 516,28591
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 14979
Kontenjan 2017 : 3+0
Yerleşen 2017 : 3
Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.