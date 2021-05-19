2021 Başkent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 200610409
200610409 | Başkent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Başkent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tercih kod numarası 200610409 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Başkent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Başkent Üniversitesi , Vakıf , Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü kontenjanı 28+0 kişidir. 2020 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne 28 kişi yerleşmiştir.
Başkent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Puanı: 240,233
Başkent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Tavan Puan: 303,00281
Başkent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başarı Sıralaması: 575102
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200610409
ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi
FAKÜLTE: İletişim Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 240,233
Tavan Puan: 303,00281
Başarı Sıralaması: 575102
Kontenjan 2020 – 2021 : 28+0
Yerleşen 2020 – 2021: 28
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 244,63762
Tavan Puan: 287,75664
Başarı Sıralaması: 652722
Kontenjan 2019: 16+0
Yerleşen 2019: 16
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 268,37768
Tavan Puan: 304,28510
Başarı Sıralaması : 419000
Kontenjan 2018 : 16+0
Yerleşen 2018 : 16
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 265,1996
Tavan Puan: 325,22199
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 353705
Kontenjan 2017 : 12+0
Yerleşen 2017 : 12
Başkent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.