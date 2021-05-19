2021 Erciyes Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 103530284Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: Kurtuluşun 102. yılı kutlu olsun!2021 Karabük Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106130279Sevgilisi Deniz Özarslan ayağı kaydı demişti: Derya Kılıç terastan atıldı mı? Görgü tanığı ifadeleri ortaya çıktı!2021 Siirt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1090102582021 Sivas Cumhuriyet Üni. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 1026901202021 Uşak Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1098302722021 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1019300562021 İstanbul Aydın Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 2024905892021 İstanbul Ayvansaray Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 205090048
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Başkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200690496

2021 Başkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200690496

200690496 | Başkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Başkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200690496

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Başkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Başkent Üniversitesi   İletişim Fakültesi   İletişim ve Tasarımı   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   Bölümü tercih kod numarası 200690496 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Başkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Başkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Başkent Üniversitesi , Vakıf , İletişim ve Tasarımı   Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İletişim ve Tasarımı   Bölümü kontenjanı 34+0 kişidir. 2020 yılında İletişim ve Tasarımı   Bölümüne 34 kişi yerleşmiştir.

Başkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   Bölümü Taban Puanı: 255,3641

Başkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   Bölümü Tavan Puan: 322,44664

Başkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   Bölümü Başarı Sıralaması: 466521

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200690496   

ÜNİVERSİTE: Başkent Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 255,3641

Tavan Puan: 322,44664

Başarı Sıralaması: 466521

Kontenjan 2020 – 2021 : 34+0

Yerleşen 2020 – 2021: 34

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268,50377

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  465602

Kontenjan 2019:  22+0

Yerleşen 2019: 22

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 271,87676

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  392000

Kontenjan 2018 :  22+0

Yerleşen 2018 : 22

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,11891

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  373113

Kontenjan 2017 :  18+0

Yerleşen 2017 : 18

taban-puan.jpg

Başkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Başkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT